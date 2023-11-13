Euro bugün ne kadar olduğu ve canlı döviz kuru araştırılırken EURO kaç TL merak ediliyor. Euro güncel kuru ne kadar olduğu ve Euro kaç TL? 13 Kasım 2023 Euro satış fiyatı merak ediliyor. Gün geçtikçe artan döviz kurunda Euro bugün rekor kırdı. Peki, Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 13 Kasım 2023 Euro satış fiyatı!

Euro ne kadar oldu? 13 Kasım Euro kaç TL, 1 Euro ne kadar?

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EURO NE KADAR?

Euro 30,59'dan satılıyor.

DOLAR NE KADAR?

Cuma günü yükseliş eğiliminde seyir izleyen dolar/TL, günü yüzde 0,33 artışla 28,5598'den tamamladı. Dolar/TL, haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından şu sıralarda yüzde 0,1 primle 28,58den işlem görüyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin ise 34,98'den alıcı buluyor.

GÖZLER MERKEZ BANKALARINDA

Analistler, önemli merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerin para piyasasındaki fiyatlamalarda etkili olduğunu belirterek, bu hafta dünya genelinde açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti. Bugün açıklanan verilere göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabında eylülde 1 milyar 876 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 7 milyar 118 milyon dolarlık fazla oluştu.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKALANDI

Günün geri kalanında veri gündeminin sakin olduğunu ancak İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 104 puan seviyesinin destek, 107 ve 108 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.