EURO NE KADAR OLDU? 1 Euro kaç TL? 26 Ekim Euro-Dolar-Sterlin ne kadar?
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Euro 29,74'ten alıcı buluyor.
Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 28,14 seviyelerinde işlem görüyor.
Sterlin ise 34,07'den alıcı buluyor.
Aynı dakikalarda euro/TL 29,74'ten, sterlin/TL 34,07'den satılıyor. Yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 106,8 seviyesinde bulunuyor.