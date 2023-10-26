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EURO NE KADAR OLDU? 1 Euro kaç TL? 26 Ekim Euro-Dolar-Sterlin ne kadar?

Euro, dolar, sterlin ne kadar oldu ve güncel döviz kuru 26 Ekim merak ediliyor. Canlı döviz kuru, Euro kaç TL olduğu araştırılıyor. Euro/TL, güne yatay başlamasının ardından döviz kuru gündeme geliyor. Euro ne kadar oldu? 1 Euro kaç TL? 26 Ekim Euro-Dolar-Sterlin ne kadar? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Euro kaç lira? Dolar ne kadar? Sterlin ne kadar oldu?