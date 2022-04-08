Euro ne kadar? 8 Nisan 2022 1 euro kuru kaç TL? Euro son durum! Euro düştü mü, yükseldi mi?

Euro ne kadar sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Euro fiyatları her gün değişebiliyor. Güncellenen fiyatlara en hızlı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz. 8 Nisan 2022 günü güncel euro fiyatları haberimizde yer alıyor. Bugün euro kaç TL? Euro düştü mü, yükseldi mi? İşte detaylar...

BUGÜN 1 EURO NE KADAR?

8 Nisan 2022 bugün 1 euro kuru 16,08 TL'dir. 1 euro alış fiyatı 16,05 TL iken, 1 euro satış fiyatı 16,08 TL'dir.

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