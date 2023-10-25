Euro, Dolar ve Sterlin'in güncel satış fiyatları merakla araştırılıyor. 25 Ekim 2023 tarihinde Euro rekor kırdı ve yatırımcılar tarafından Euro'nun kaç TL olduğu sorgulanıyor. Gün geçtikçe artan döviz kurundaki bu yükseliş, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Euro bugün ne kadar olduğu ve canlı döviz kuru gündemden düşmüyor. Peki, Euro ne kadar? 25 Ekim Sterlin-Euro-Dolar satış fiyatı! Euro Kuru ne kadar oldu?

Euro ne kadar? 25 Ekim Sterlin-Euro-Dolar satış fiyatı! Euro Kuru ne kadar oldu?

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 25 Ekim 2023 Euro satış fiyatı merak ediliyor. Euro/TL ne kadar olduğu araştırılıyor. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 25 Ekim 2023 Euro satış fiyatı araştırılıyor. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 25 Ekim 2023 Euro satış fiyatı! Detaylar haberimizdedir…

EURO NE KADAR?

Euro 29,80'den işlem görüyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 28,12 seviyelerinden işlem görüyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin ise 34,17'den satılıyor.

25 EKİM CANLI DÖVİZ KURU

Aynı dakikalarda euro/TL 29,80'den, sterlin/TL ise 34,17'den satılıyor. Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 106,3 seviyesinde bulunuyor.

PİYASALAR FED VE ORTA DOĞU'YA ODAKLANDI

Analistler, tahvil piyasalarındaki satış baskısının güç kaybettiğini belirterek, Orta Doğu'daki çatışmalara yönelik belirsizliklerin yakından takip edildiğini söyledi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek üç toplantıda da büyük ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı yönündeki fiyatlamaların güçlenmesinin gelecek döneme ilişkin belirsizlikleri azalttığını aktaran analistler, bu durumun yatırımcıların da önünü görmesine yardımcı olduğunu dile getirdi.

Analistler, tahvil piyasalarındaki hareketliliğin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunun altını çizerek, hafta başında yüzde 5,02 ile son 16 yılın zirvesine çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin bu seviyeden yaklaşık 19 baz puan gerileyerek 4,83'e indiğini bildirdi.

GÖZLER HABER AKIŞINDA

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ile ABD'de yeni konut satışlarının yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 106 ve 105 seviyelerinin destek, 107 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.