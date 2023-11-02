2 Kasım 2023 tarihli Euro kurunun ne kadar olduğu merak ediliyor. Güncel döviz kuru araştırmalarının odağındaki Euro, rekor seviyede seyrediyor. Euro'nun TL karşısındaki değeri ve satış fiyatı hakkında detaylı bilgiler haberimizde yer alıyor. Ayrıca, dolar ve sterlinin güncel durumu da inceleniyor. Gün geçtikçe artan döviz kurunda Euro bugün rekor kırdı. Peki, Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 2 Kasım 2023 Euro satış fiyatı!

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL oldu? 2 Kasım Euro kaç TL, 1 Euro ne kadar?

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 2 Kasım 2023 Euro satış fiyatı merak ediliyor. Euro/TL ne kadar olduğu araştırılıyor. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 2 Kasım 2023 Euro satış fiyatı araştırılıyor. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 2 Kasım 2023 Euro satış fiyatı! Detaylar haberimizdedir…

EURO NE KADAR?

Euro 30,10'dan satılıyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 28,34 seviyelerinden işlem görüyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin ise 34,56'dan alıcı buluyor.

2 KASIM CANLI DÖVİZ KURU

Aynı dakikalarda euro/TL 30,10'dan, sterlin/TL ise 34,56'dan satılıyor. Dün dalgalı bir seyir izleyen dolar endeksi günü yüzde 0,2 azalışla 106,5 seviyesinden tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 106,4 seviyesinde bulunuyor.