Euro bugün ne kadar olduğu ve canlı döviz kuru araştırılırken EURO kaç TL merak ediliyor. Euro güncel kuru ne kadar olduğu ve Euro kaç TL? 1 Kasım 2023 Euro satış fiyatı merak ediliyor. Gün geçtikçe artan döviz kurunda Euro bugün rekor kırdı. Peki, Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 1 Kasım 2023 Euro satış fiyatı!

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL oldu? 1 Kasım Euro kaç TL, 1 Euro ne kadar?

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EURO NE KADAR?

Euro 29,93'ten alıcı buluyor.

DOLAR NE KADAR?

Dün, yükseliş eğiliminde bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 28,3077'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 28,32'den işlem görüyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin ise 34,43'ten satılıyor.

1 KASIM CANLI DÖVİZ KURU

Aynı dakikalarda euro/TL 29,93'ten, sterlin/TL ise 34,43'ten satılıyor. Dün yüzde 0,4 artışla günü 106,7 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında bulunuyor.