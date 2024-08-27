Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 27 Ağustos Euro kaç lira?

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DOLAR NE KADAR?

Bugün 1 Dolar 34,0349 Türk Lirası'na eşittir.

EURO NE KADAR?

Euro alış fiyatı 37,9941 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 37,9985 TL oldu.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin alış fiyatı 44,9311 TL olurken, güncel Sterlin satış fiyatı 45,1563 TL olmuştur.