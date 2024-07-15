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Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 15 Temmuz Euro kaç lira?

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Euro bugün ne kadar olduğu ve canlı döviz kuru araştırılırken EURO kaç TL merak ediliyor. Euro güncel kuru ne kadar olduğu ve Euro kaç TL? 15 Temmuz 2024 Euro satış fiyatı merak ediliyor. Gün geçtikçe artan döviz kurunda Euro bugün rekor kırdı. Peki, Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 15 Temmuz 2024 Euro satış fiyatı!

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 15 Temmuz 2024 Euro satış fiyatı merak ediliyor. Euro/TL ne kadar olduğu araştırılıyor. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 15 Temmuz 2024 Euro satış fiyatı araştırılıyor. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 15 Temmuz 2024 Euro satış fiyatı! Detaylar haberimizdedir…

DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 33,0840 seviyesinden işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Euro/TL önceki kapanışın hemen üstünde 36,0530'dan işlem görüyor.

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 15 Temmuz Euro kaç lira?

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 42,8910'dan satılıyor.

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

15 Temmuz Sterlin Gündem Finans Dünya Ekonomi Haberler

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