Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 15 Temmuz Euro kaç lira?
Euro bugün ne kadar olduğu ve canlı döviz kuru araştırılırken EURO kaç TL merak ediliyor. Euro güncel kuru ne kadar olduğu ve Euro kaç TL? 15 Temmuz 2024 Euro satış fiyatı merak ediliyor. Gün geçtikçe artan döviz kurunda Euro bugün rekor kırdı. Peki, Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 15 Temmuz 2024 Euro satış fiyatı!
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DOLAR NE KADAR?
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 33,0840 seviyesinden işlem görüyor.
EURO NE KADAR?
Euro/TL önceki kapanışın hemen üstünde 36,0530'dan işlem görüyor.
STERLİN NE KADAR?
Sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 42,8910'dan satılıyor.
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