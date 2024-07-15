Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 15 Temmuz Euro kaç lira?

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 15 Temmuz 2024 Euro satış fiyatı merak ediliyor. Euro/TL ne kadar olduğu araştırılıyor. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 15 Temmuz 2024 Euro satış fiyatı araştırılıyor. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 15 Temmuz 2024 Euro satış fiyatı! Detaylar haberimizdedir…

DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 33,0840 seviyesinden işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Euro/TL önceki kapanışın hemen üstünde 36,0530'dan işlem görüyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 42,8910'dan satılıyor.

GÜNCEL DÖVİZ KURU İÇİN TIKLAYINIZ