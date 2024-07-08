Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 8 Temmuz Euro kaç lira?

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EURO NE KADAR?

Bugün 08 Temmuz 2024 tarihinde güncel Euro kuru 35,4327 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 13:10 güncel kuruna göre Euro alış fiyatı 35,4299 TL ve satış fiyatı ise 35,4299 TL oldu.

DOLAR NE KADAR?

Bugün 08 Temmuz 2024 tarihinde güncel ABD Doları kuru 32,7090 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 13:10 güncel kuruna göre ABD Doları alış fiyatı 32,7040 TL ve satış fiyatı ise 32,7040 TL oldu.

STERLİN NE KADAR?

Bugün 08 Temmuz 2024 tarihinde güncel İngiliz Sterlini kuru 41,8059 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 13:17 güncel kuruna göre İngiliz Sterlini alış fiyatı 41,7013 TL ve satış fiyatı ise 41,7013 TL oldu.

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