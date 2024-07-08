Üye Girişi
Haberler

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 8 Temmuz Euro kaç lira?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Euro bugün ne kadar olduğu ve canlı döviz kuru araştırılırken Euro kaç TL merak ediliyor. Euro güncel kuru ne kadar olduğu ve Euro kaç TL? 8 Temmuz 2024 Euro satış fiyatı merak ediliyor. Gün geçtikçe artan döviz kurunda Euro bugün rekor kırdı. Peki, Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 8 Temmuz 2024 Euro satış fiyatı!

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 8 Temmuz 2024 Euro satış fiyatı merak ediliyor. Euro/TL ne kadar olduğu araştırılıyor. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 8 Temmuz 2024 Euro satış fiyatı araştırılıyor. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 8 Temmuz 2024 Euro satış fiyatı! Detaylar haberimizdedir…

EURO NE KADAR?

Bugün 08 Temmuz 2024 tarihinde güncel Euro kuru 35,4327 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 13:10 güncel kuruna göre Euro alış fiyatı 35,4299 TL ve satış fiyatı ise 35,4299 TL oldu.

DOLAR NE KADAR?

Bugün 08 Temmuz 2024 tarihinde güncel ABD Doları kuru 32,7090 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 13:10 güncel kuruna göre ABD Doları alış fiyatı 32,7040 TL ve satış fiyatı ise 32,7040 TL oldu.

STERLİN NE KADAR?

Bugün 08 Temmuz 2024 tarihinde güncel İngiliz Sterlini kuru 41,8059 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 13:17 güncel kuruna göre İngiliz Sterlini alış fiyatı 41,7013 TL ve satış fiyatı ise 41,7013 TL oldu.

GÜNCEL DÖVİZ KURU İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Sterlin Gündem Finans Dünya Ekonomi Haberler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: En düşük emekli aylığına zam konusunda çalışmalar sürüyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: En düşük emekli aylığına zam konusunda çalışmalar sürüyor

 SHP, 14 yıl sonra yeniden kuruldu! Tüm gözler Kılıçdaroğlu'nun üzerinde

SHP, 14 yıl sonra yeniden kuruldu! Tüm gözler Kılıçdaroğlu'nun üzerinde

 Elde kalanları da sattı! Türk medyasında 45 yıllık Aydın Doğan dönemi tamamen bitti

Elde kalanları da sattı! Türk medyasında 45 yıllık Aydın Doğan dönemi tamamen bitti

Bakmadan Geçme

Servet Operasyonu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Servet Operasyonu filmi ne zaman, nerede çekildi? Kırık kalp sendromu nedir? Kırık kalp sendromunun belirtileri neler, nasıl geçer? Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! Ciro Immobile kimdir? Hangi takımlarda oynadı? Ciro Immobile nereli, kaç yaşında? Panama filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Panama filmi ne zaman, nerede çekildi? Yıldızlararası filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yıldızlararası filmi ne zaman, nerede çekildi? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! 1917 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? 1917 filmi ne zaman, nerede çekildi? Sosyal Demokrat Halkçı Parti nedir? Sosyal Demokrat Halkçı Parti neden kapatıldı, siyasi görüşü ne? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 8-9 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! Mücahit Can Akçay kimdir? Mücahit Can Akçay hangi takımda oynuyor? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Temmuz Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Beşiktaş, Ciro Immobile ile anlaştı mı? Immobile İstanbul'a geldi mi? Beşiktaş ile kaç yıl anlaştı? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi!
ATM'lere yeni işlem menüsü geldi: Bunu yapanın kartına el konulacak

ATM'lere yeni işlem menüsü geldi: Bunu yapanın kartına el konulacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title