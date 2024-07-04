Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 4 Temmuz Euro kaç lira?

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EURO NE KADAR?

EURO kuru 34,9750 Türk lirası olarak belirlendi.

DOLAR NE KADAR?

ABD Doları kuru 32,5684 Türk lirası olarak belirlendi.

STERLİN NE KADAR?

Sterlini kuru 41,4128 Türk lirası olarak belirlendi.

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