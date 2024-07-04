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Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 4 Temmuz Euro kaç lira?

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Euro bugün ne kadar olduğu ve canlı döviz kuru araştırılırken EURO kaç TL merak ediliyor. Euro güncel kuru ne kadar olduğu ve Euro kaç TL? 4 Temmuz 2024 Euro satış fiyatı merak ediliyor. Gün geçtikçe artan döviz kurunda Euro bugün rekor kırdı. Peki, Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 4 Temmuz Euro satış fiyatı!

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 4 Temmuz 2024 Euro satış fiyatı merak ediliyor. Euro/TL ne kadar olduğu araştırılıyor. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 4 Temmuz 2024 Euro satış fiyatı araştırılıyor. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 4 Temmuz 2024 Euro satış fiyatı! Detaylar haberimizdedir…

EURO NE KADAR?

EURO kuru 34,9750 Türk lirası olarak belirlendi.

DOLAR NE KADAR?

ABD Doları kuru 32,5684 Türk lirası olarak belirlendi.

STERLİN NE KADAR?

Sterlini kuru 41,4128 Türk lirası olarak belirlendi.

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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