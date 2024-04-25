Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 25 Nisan Euro kaç lira?

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DOLAR NE KADAR?

Dolar 32,5429'dan satılıyor.

EURO NE KADAR?

Euro 34,9072'den satılıyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin 40,5882'den satılıyor.