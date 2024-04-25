Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 25 Nisan Euro kaç lira?
Euro bugün ne kadar olduğu ve canlı döviz kuru araştırılırken EURO kaç TL merak ediliyor. Euro güncel kuru ne kadar olduğu ve Euro kaç TL? 25 Nisan 2024 Euro satış fiyatı merak ediliyor. Gün geçtikçe artan döviz kurunda Euro bugün rekor kırdı. Peki, Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 25 Nisan 2024 Euro satış fiyatı!
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DOLAR NE KADAR?
Dolar 32,5429'dan satılıyor.
EURO NE KADAR?
Euro 34,9072'den satılıyor.
STERLİN NE KADAR?
Sterlin 40,5882'den satılıyor.