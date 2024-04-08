Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 8 Nisan Euro kaç lira?

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 8 Nisan 2024 Euro satış fiyatı merak ediliyor. Euro/TL ne kadar olduğu araştırılıyor. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 8 Nisan 2024 Euro satış fiyatı araştırılıyor. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 8 Nisan 2024 Euro satış fiyatı! Detaylar haberimizdedir…

EURO NE KADAR?

Euro ise 34,6830 lira satış ile haftaya başladı.

DOLAR NE KADAR?

Dolar, 32,0040 liradan satılıyor.

YÜKSELİŞİN 40 SEVİYELERİNE GELMESİ BEKLENİYOR

Son günlerde yaşanan harekete rağmen bankacıların genel beklentisi dolar/TL'de yükselişin kademeli olarak yıl sonunda 40 seviyesine doğru devam edeceği yönünde bulunurken Dolar/TL bu sabah güne 32.0040 civarında başladı. Euro/TL 34,6830 seviyesinden alıcı buluyor. Cuma günü doların satış fiyatı 31,9480 lira, avronun satış fiyatı ise 34,5710 lira olmuştu.

TÜRKİYE'DE PİYASALAR 1 BUÇUK GÜN AÇIK KALACAK

Bu hafta Türkiye'de piyasalar bugün tam yarın ise yarım gün açık kalacak. Merkez Bankası (TCMB) hafta sonu yaptığı düzenlemelerle, genel seçim öncesi uygulanan politikaların regülasyon bazında sembolü olan menkul kıymet tesisi uygulamasına son vereceğini açıkladı.

Yükümlülüklere uygulanan menkul kıymet tesis oranını yüzde 4'ten yüzde 1'e indirdi. Kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi uygulaması ise kaldırıldı.