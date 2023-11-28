Euro bugün ne kadar olduğu ve canlı döviz kuru araştırılırken EURO kaç TL merak ediliyor. Euro güncel kuru ne kadar olduğu ve Euro kaç TL? 28 Kasım 2023 Euro satış fiyatı merak ediliyor. Gün geçtikçe artan döviz kurunda Euro bugün rekor kırdı. Peki, Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 28 Kasım 2023 Euro satış fiyatı!

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 28 Kasım Euro kaç lira?

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 28 Kasım 2023 Euro satış fiyatı merak ediliyor. Euro/TL ne kadar olduğu araştırılıyor. Yükselişlerini sürdüren dolar, euro ve altın tarihi zirvesini yeniledi. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 28 Kasım 2023 Euro satış fiyatı araştırılıyor. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 28 Kasım 2023 Euro satış fiyatı! Detaylar haberimizdedir…

EURO NE KADAR?

Dolar gibi yönünü yukarı çeviren euro da dün günü 31,69'dan tamamlamıştı. Yükselişini sürdüren euro ise 31,74 ile tarihi zirvesini yeniledi.

DOLAR NE KADAR?

Dolar 29 liraya doğru koşmaya devam ediyor. Dün günü 28,90'dan tamamlayan kur, 28,93 seviyesine kadar çıkarak rekor tazeledi.

ALTIN NE KADAR OLDU?

Dünü 1.872lira seviyelerinden kapatan altının gram fiyatı ise yeni günde de yükselişini sürdürdü. Gram altın 1.877 lirayla rekor tazeledi.