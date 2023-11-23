Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 23 Kasım Euro kaç lira?
23 Kasım 2023 tarihinde Euro'nun Türk Lirası karşısındaki değeri merak konusu oldu. Güncel döviz kuru araştırmaları sürerken, Euro'nun TL karşısındaki değeri ve satış fiyatı gündemde. Güncel Euro kuru ve 1 Euro'nun TL karşılığına dair bilgiler araştırılıyor. Güne yatay seyirle başlayan dolar, rekor seviye olan 28,93'ün hemen altında 28,86'dan işlem görüyor. Peki, Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 23 Kasım 2023 Euro satış fiyatı!
Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 23 Kasım 2023 Euro satış fiyatı merak ediliyor. Euro/TL ne kadar olduğu araştırılıyor. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 23 Kasım 2023 Euro satış fiyatı araştırılıyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,24 artışla 28,8525'ten tamamladı. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 23 Kasım 2023 Euro satış fiyatı! Detaylar haberimizdedir…
EURO NE KADAR?
Euro 31,56'dan satılıyor.
DOLAR NE KADAR?
Dolar/TL, yeni güne ise yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 28,8540'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL ise yüzde 0,2 artışla 31,4780'den, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 36,0970'ten satılıyor.
STERLİN NE KADAR?
Sterlin/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 36,0970'ten satılıyor.