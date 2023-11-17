17 Kasım 2023 tarihinde Euro'nun TL karşısındaki değeri merak konusu oldu. Artan döviz kuru sonucunda Euro'nun TL karşısındaki değeri de rekor seviyelere ulaştı. Güncel döviz kuru ve Euro'nun TL karşısındaki değeri hakkında bilgi almak isteyenler, 'Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL?' sorusunun yanıtını arıyor. Peki, Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 17 Kasım Euro kaç lira?

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 17 Kasım Euro kaç lira?

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 17 Kasım 2023 Euro satış fiyatı merak ediliyor. Yükselişlerini sürdüren dolar, euro ve altın tarihi zirvesini yeniledi. Euro/TL ne kadar olduğu araştırılıyor. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 17 Kasım 2023 Euro satış fiyatı araştırılıyor. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 17 Kasım 2023 Euro satış fiyatı! Detaylar haberimizdedir…

DOLAR NE KADAR?

Dolar 29 liraya doğru koşmaya devam ediyor. Dün günü 28,65'ten tamamlayan kur, 28,93 seviyesine kadar çıkarak rekor tazeledi.

ALTIN FİYATI NE KADAR?

Dünü 1.826 lira seviyelerinden kapatan altını gram fiyatı ise 20 liralık bir artış gösterdi. Gram altın 1.846 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

EURO NE KADAR?

Dolar gibi yönünü yukarı çeviren euro da dün günü 31,28'den tamamlamıştı. Yükselişini sürdüren euro ise 31,46 ile tarihi zirvesini yeniledi.