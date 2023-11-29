Euro'nun Türk Lirası karşısındaki güncel kuru ve Euro rekor kırdı mı merak ediliyor. Euro, gün geçtikçe artan döviz kuru ile rekor kırdı. Euro'nun satış fiyatı ve Euro/TL kurunun ne kadar olduğu konusu yoğun bir şekilde araştırılıyor. Döviz piyasasındaki hareketlilik devam ederken, Euro'nun değeri hakkında detaylar haberimizde bulunmaktadır. Peki, Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro rekor kırdı mı? 29 Kasım Euro kaç lira?

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro rekor kırdı mı? 29 Kasım Euro kaç lira?

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 29 Kasım 2023 Euro satış fiyatı merak ediliyor. Yükselişini sürdüren dolar, euro ve altın her gün yeni bir kırmaya devam ediyor. Euro/TL ne kadar olduğu araştırılıyor. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 29 Kasım 2023 Euro satış fiyatı araştırılıyor. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 29 Kasım 2023 Euro satış fiyatı! Detaylar haberimizdedir…

EURO NE KADAR?

Dolar gibi yükselişini sürdüren euro da günü 31,75'ten tamamlamıştı. Değer kazanmaya devam eden euro da bugün rekor tazeledi. Kur 31,94 ile tarihi zirvesini yeniledi.

DOLAR NE KADAR?

Dolar kuru kritik eşik olan 29 lirayı aştı. Dün günü 28,91 seviyesinden tamamlayan kur, 29,07 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

ALTIN FİYATI NE KADAR OLDU?

ABD Merkez Bankası Fed'in faizleri beklenenden önce düşürmeye başlayacağına yönelik beklentiler ve faiz artırımlarının sona erdiğine yönelik iddialarla altın güçlendi. Dünü 1.882 liradan tamamlayan altının gram fiyatı 1.900 lirayı aştı. Gram 1.907 lirayla rekor tazeledi.