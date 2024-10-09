Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 9 Ekim Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne?

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 9 Ekim 2024 Euro satış fiyatı merak ediliyor. Altın ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, iç ve dış piyasalar üzerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 9 Ekim 2024 Euro satış fiyatı! Detaylar haberimizdedir…

EURO NE KADAR?

Euro alış fiyatı 37,5812 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 37,5956 TL olmuştur.

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar güncel alış fiyatı 34,2323 TL olurken doların satış fiyatı ise 34,2378 TL oldu.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin alış fiyatı 44,6879 TL olurken, güncel Sterlin satış fiyatı 44,9119 TL olmuştur.

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