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Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 9 Ekim Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne?

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 9 Ekim Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne?
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Euro bugün ne kadar olduğu ve canlı döviz kuru araştırılırken Euro kaç TL merak ediliyor. Euro güncel kuru ne kadar olduğu ve Euro kaç TL? 9 Ekim 2024 Euro satış fiyatı merak ediliyor. Vatandaşlar, döviz kurlarındaki anlık değişimleri yakından takip ederken, kurlarda bugünkü hareketlilik de dikkat çekiyor. Peki, Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 9 Ekim 2024 Euro satış fiyatı!

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 9 Ekim 2024 Euro satış fiyatı merak ediliyor. Altın ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, iç ve dış piyasalar üzerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 9 Ekim 2024 Euro satış fiyatı! Detaylar haberimizdedir…

EURO NE KADAR?

Euro alış fiyatı 37,5812 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 37,5956 TL olmuştur.

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 9 Ekim Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar güncel alış fiyatı 34,2323 TL olurken doların satış fiyatı ise 34,2378 TL oldu.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin alış fiyatı 44,6879 TL olurken, güncel Sterlin satış fiyatı 44,9119 TL olmuştur.

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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