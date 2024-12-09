Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 9 Aralık Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne?

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 9 Aralık 2024 Euro satış fiyatı merak ediliyor. Altın ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, iç ve dış piyasalar üzerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 9 Aralık 2024 Euro satış fiyatı! Detaylar haberimizdedir…

EURO NE KADAR?

Dolar güncel alış fiyatı 34,8087 TL olurken doların satış fiyatı ise 34,8133 TL oldu.

DOLAR NE KADAR?

Bugün 09 Aralık 2024 güncel Euro alış fiyatı 36,8613 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 36,8753 TL olmuştur.

STERLİN NE KADAR?

Bugün 09 Aralık 2024 güncel Sterlin alış fiyatı 44,3477 TL olurken, güncel Sterlin satış fiyatı 44,5700 TL olmuştur.