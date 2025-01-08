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Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 8 Ocak Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne?

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 8 Ocak Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne?
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Euro bugün ne kadar olduğu ve canlı döviz kuru araştırılırken Euro kaç TL merak ediliyor. Euro güncel kuru ne kadar olduğu ve Euro kaç TL? 8 Ocak 2025 Euro satış fiyatı merak ediliyor. Vatandaşlar, döviz kurlarındaki anlık değişimleri yakından takip ederken, kurlarda bugünkü hareketlilik de dikkat çekiyor. Peki, Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 8 Ocak 2025 Euro satış fiyatı!

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 8 Ocak 2025 Euro satış fiyatı merak ediliyor. Altın ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, iç ve dış piyasalar üzerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 8 Ocak 2025 Euro satış fiyatı! Detaylar haberimizdedir…

EURO NE KADAR?

Bugün 8 Ocak 2025 güncel Euro alış fiyatı 36,4123 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 36,4184 TL olmuştur.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güncel alış fiyatı 35,3710 TL olurken doların satış fiyatı ise 35,3752 TL oldu.

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 8 Ocak Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne?

STERLİN NE KADAR?

Bugün 8 Ocak 2025 güncel Sterlin alış fiyatı 43,5564 TL olurken, güncel Sterlin satış fiyatı 43,7748 TL olmuştur.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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