Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 6 Ocak Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne?

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 6 Ocak 2025 Euro satış fiyatı merak ediliyor. Altın ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, iç ve dış piyasalar üzerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 6 Ocak 2025 Euro satış fiyatı! Detaylar haberimizdedir…

EURO NE KADAR?

Bugün 06 Ocak 2025 güncel Euro alış fiyatı 36,7779 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 36,7857 TL olmuştur.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güncel alış fiyatı 35,3256 TL olurken doların satış fiyatı ise 35,3284 TL oldu.

STERLİN NE KADAR OLDU?

Bugün 06 Ocak 2025 güncel Sterlin alış fiyatı 44,0800 TL olurken, güncel Sterlin satış fiyatı 44,3009 TL olmuştur.

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