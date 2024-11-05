Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 5 Kasım Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne?
Euro bugün ne kadar olduğu ve canlı döviz kuru araştırılırken Euro kaç TL merak ediliyor. Euro güncel kuru ne kadar olduğu ve Euro kaç TL? 5 Kasım 2024 Euro satış fiyatı merak ediliyor. Vatandaşlar, döviz kurlarındaki anlık değişimleri yakından takip ederken, kurlarda bugünkü hareketlilik de dikkat çekiyor. Peki, Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 5 Kasım 2024 Euro satış fiyatı!
Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 5 Kasım 2024 Euro satış fiyatı merak ediliyor. Altın ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, iç ve dış piyasalar üzerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 5 Kasım 2024 Euro satış fiyatı! Detaylar haberimizdedir…
DOLAR KAÇ TL?
Dolar güncel alış fiyatı 34,3461 TL olurken doların satış fiyatı ise 34,3561 TL oldu.
EURO KAÇ TL OLDU?
Bugün 5 Kasım 2024 güncel Euro alış fiyatı 37,3946 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 37,4221 TL olmuştur.
STERLİN NE KADAR?
Bugün 5 Kasım 2024 güncel Sterlin alış fiyatı 44,3511 TL olurken, güncel Sterlin satış fiyatı 44,5734 TL olmuştur.