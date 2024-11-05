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Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 5 Kasım Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne?

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 5 Kasım Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne?
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Euro bugün ne kadar olduğu ve canlı döviz kuru araştırılırken Euro kaç TL merak ediliyor. Euro güncel kuru ne kadar olduğu ve Euro kaç TL? 5 Kasım 2024 Euro satış fiyatı merak ediliyor. Vatandaşlar, döviz kurlarındaki anlık değişimleri yakından takip ederken, kurlarda bugünkü hareketlilik de dikkat çekiyor. Peki, Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 5 Kasım 2024 Euro satış fiyatı!

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 5 Kasım 2024 Euro satış fiyatı merak ediliyor. Altın ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, iç ve dış piyasalar üzerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 5 Kasım 2024 Euro satış fiyatı! Detaylar haberimizdedir…

DOLAR KAÇ TL?

Dolar güncel alış fiyatı 34,3461 TL olurken doların satış fiyatı ise 34,3561 TL oldu.

EURO KAÇ TL OLDU?

Bugün 5 Kasım 2024 güncel Euro alış fiyatı 37,3946 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 37,4221 TL olmuştur.

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 5 Kasım Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne?

STERLİN NE KADAR?

Bugün 5 Kasım 2024 güncel Sterlin alış fiyatı 44,3511 TL olurken, güncel Sterlin satış fiyatı 44,5734 TL olmuştur.

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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