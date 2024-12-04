Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 4 Aralık Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne?

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 4 Aralık 2024 Euro satış fiyatı merak ediliyor. Altın ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, iç ve dış piyasalar üzerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 4 Aralık 2024 Euro satış fiyatı! Detaylar haberimizdedir…

EURO NE KADAR?

Dolar güncel alış fiyatı 34,7403 TL olurken doların satış fiyatı ise 34,7503 TL oldu.

DOLAR NE KADAR?

Bugün 04 Aralık 2024 güncel Euro alış fiyatı 36,5209 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 36,5904 TL olmuştur.

STERLİN NE KADAR?

Bugün 04 Aralık 2024 güncel Sterlin alış fiyatı 43,8614 TL olurken, güncel Sterlin satış fiyatı 44,0813 TL olmuştur.