Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 31 Aralık Euro yükseliyor mu?

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 31 Aralık 2024 Euro satış fiyatı merak ediliyor. Altın ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, iç ve dış piyasalar üzerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 31 Aralık 2024 Euro satış fiyatı! Detaylar haberimizdedir…

DOLAR KAÇ TL?

Dolar güncel alış fiyatı 35,3313 TL olurken doların satış fiyatı ise 35,3413 TL oldu.

EURO KAÇ TL OLDU?

Bugün 31 Aralık 2024 güncel Euro alış fiyatı 36,7121 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 36,7779 TL olmuştur.

STERLİN NE KADAR?

Bugün 31 Aralık 2024 güncel Sterlin alış fiyatı 43,8685 TL olurken, güncel Sterlin satış fiyatı 44,0884 TL olmuştur.