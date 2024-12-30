Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 30 Aralık Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne?

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 30 Aralık 2024 Euro satış fiyatı merak ediliyor. Altın ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, iç ve dış piyasalar üzerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 30 Aralık 2024 Euro satış fiyatı! Detaylar haberimizdedir…

EURO NE KADAR?

Bugün 30 Aralık 2024 güncel Euro alış fiyatı 36,9025 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 36,9311 TL olmuştur.

STERLİN NE KADAR?

Bugün 30 Aralık 2024 güncel Sterlin alış fiyatı 44,0529 TL olurken, güncel Sterlin satış fiyatı 44,2737 TL olmuştur.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güncel alış fiyatı 35,3121 TL olurken doların satış fiyatı ise 35,3184 TL oldu.