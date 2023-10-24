24 Ekim 2023 tarihinde Euro ve Dolar'ın Türk Lirası karşısındaki değeri merakla araştırılıyor. Gün geçtikçe artan döviz kurunda Euro bugün rekor kırdı. EURO kaç TL merak ediliyor. Euro güncel kuru ne kadar olduğu ve Euro kaç TL? 24 Ekim 2023 Euro satış fiyatı merak ediliyor. Gün geçtikçe artan döviz kurunda Euro bugün rekor kırdı. Peki, Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 24 Ekim 2023 Euro satış fiyatı!

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 24 Ekim 2023 Euro satış fiyatı! Euro- Dolar Kuru ne kadar oldu?

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EURO NE KADAR?

Euro/TL yatay bir seyirle 29,96'dan satılıyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 28,09 seviyelerinden işlem görüyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL ise 34,45'den satılıyor. Düşüş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında 105,6 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi, gün içerisinde 105,3'e kadar inerek yaklaşık son bir ayın en düşük seviyesini test etti.