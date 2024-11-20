Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 20 Kasım Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne?

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 20 Kasım 2024 Euro satış fiyatı merak ediliyor. Altın ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, iç ve dış piyasalar üzerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 20 Kasım 2024 Euro satış fiyatı! Detaylar haberimizdedir…

EURO NE KADAR?

Bugün 20 Kasım 2024 güncel Euro alış fiyatı 36,5202 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 36,5326 TL olmuştur.

STERLİN NE KADAR?

Bugün 20 Kasım 2024 güncel Sterlin alış fiyatı 43,7249 TL olurken, güncel Sterlin satış fiyatı 43,9441 TL olmuştur.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güncel alış fiyatı 34,5040 TL olurken doların satış fiyatı ise 34,5111 TL oldu.

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