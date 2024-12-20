Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 20 Aralık Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne?

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 20 Aralık 2024 Euro satış fiyatı merak ediliyor. Altın ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, iç ve dış piyasalar üzerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 20 Aralık 2024 Euro satış fiyatı! Detaylar haberimizdedir…

EURO NE KADAR?

Bugün 20 Aralık 2024 güncel Euro alış fiyatı 36,5891 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 36,5986 TL olmuştur.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güncel alış fiyatı 35,1846 TL olurken doların satış fiyatı ise 35,1896 TL oldu.

STERLİN NE KADAR?

Bugün 20 Aralık 2024 güncel Sterlin alış fiyatı 43,7851 TL olurken, güncel Sterlin satış fiyatı 44,0045 TL olmuştur.