Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 19 Kasım Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne?

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 19 Kasım 2024 Euro satış fiyatı merak ediliyor. Altın ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, iç ve dış piyasalar üzerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 19 Kasım 2024 Euro satış fiyatı! Detaylar haberimizdedir…

EURO NE KADAR?

Bugün 19 Kasım 2024 güncel Euro alış fiyatı 36,5464 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 36,5645 TL olmuştur. B

DOLAR NE KADAR?

Dolar güncel alış fiyatı 34,5509 TL olurken doların satış fiyatı ise 34,5560 TL oldu.

STERLİN NE KADAR?

19 Kasım 2024 güncel Sterlin alış fiyatı 43,6293 TL olurken, güncel Sterlin satış fiyatı 43,8479 TL olmuştur.

GÜNCEL DÖVİZ KURU