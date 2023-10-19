19 Ekim 2023 tarihindeki Euro ve Dolar kuru merak ediliyor. Euro'nun TL karşısında güncel değeri ve canlı döviz kuru araştırılıyor. Gün geçtikçe artan döviz kuru nedeniyle Euro bugün rekor kırdı. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 19 Ekim 2023 Euro satış fiyatı ve diğer döviz kurları hakkında detaylı bilgiler haberimizde yer alıyor. Euro bugün ne kadar olduğu ve canlı döviz kuru araştırılırken EURO kaç TL merak ediliyor.

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 19 Ekim 2023 Euro satış fiyatı! Euro- Dolar Kuru ne kadar oldu?

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EURO NE KADAR?

Euro, 29,50'den satışa sunuluyor.

DOLAR NE KADAR?

Dün günü 28,01 seviyelerinden tamamlayan dolar, yeni güne de yükselişle başladı. Kur, 28,50 ile rekor tazeledi.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı ise dünü 1.750 lira seviyelerinden tamamlamasının ardından, yeni günde de yukarı yönlü seyrini devam ettirdi. Gram, 1.787 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.