Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 18 Eylül Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne?

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 18 Eylül 2024 Euro satış fiyatı merak ediliyor. Altın ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, iç ve dış piyasalar üzerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 18 Eylül 2024 Euro satış fiyatı! Detaylar haberimizdedir…

EURO NE KADAR?

18 Eylül 2024 güncel Euro alış fiyatı 37,9147 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 37,9875 TL olmuştur.

DOLAR NE KADAR?

18 Eylül 2024 bugün 1 Dolar 34,0885 Türk Lirası'na eşittir. Bugün saat 07:50 tarihinde 1 Dolar güncel alış fiyatı 34,0785 TL olurken doların satış fiyatı ise 34,0885 TL oldu.

STERLİN NE KADAR?

Bugün 18 Eylül 2024 güncel Sterlin alış fiyatı 44,6920 TL olurken, güncel Sterlin satış fiyatı 44,9160 TL olmuştur.

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