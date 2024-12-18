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Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 18 Aralık Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne?

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 18 Aralık Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne?
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Euro bugün ne kadar olduğu ve canlı döviz kuru araştırılırken Euro kaç TL merak ediliyor. Euro güncel kuru ne kadar olduğu ve Euro kaç TL? 18 Aralık 2024 Euro satış fiyatı merak ediliyor. Vatandaşlar, döviz kurlarındaki anlık değişimleri yakından takip ederken, kurlarda bugünkü hareketlilik de dikkat çekiyor. Peki, Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 18 Aralık 2024 Euro satış fiyatı!

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 18 Aralık 2024 Euro satış fiyatı merak ediliyor. Altın ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, iç ve dış piyasalar üzerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 18 Aralık 2024 Euro satış fiyatı! Detaylar haberimizdedir…

EURO NE KADAR?

Bugün 18 Aralık 2024 güncel Euro alış fiyatı 36,7758 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 36,8125 TL olmuştur.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güncel alış fiyatı 35,0064 TL olurken doların satış fiyatı ise 35,0164 TL oldu.

STERLİN NE KADAR OLDU?

Bugün 18 Aralık 2024 güncel Sterlin alış fiyatı 44,3720 TL olurken, güncel Sterlin satış fiyatı 44,5944 TL olmuştur.

GÜNCEL DÖVİZ KURU

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