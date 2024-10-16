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Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 16 Ekim Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne?

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 16 Ekim Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne?
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Euro bugün ne kadar olduğu ve canlı döviz kuru araştırılırken Euro kaç TL merak ediliyor. Euro güncel kuru ne kadar olduğu ve Euro kaç TL? 16 Ekim 2024 Euro satış fiyatı merak ediliyor. Vatandaşlar, döviz kurlarındaki anlık değişimleri yakından takip ederken, kurlarda bugünkü hareketlilik de dikkat çekiyor. Peki, Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 16 Ekim 2024 Euro satış fiyatı!

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 16 Ekim 2024 Euro satış fiyatı merak ediliyor. Altın ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, iç ve dış piyasalar üzerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 16 Ekim 2024 Euro satış fiyatı! Detaylar haberimizdedir…

EURO NE KADAR?

Euro alış fiyatı 37,2880 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 37,2982 TL olmuştur.

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 16 Ekim Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne?

DOLAR NE KADAR?

Dolar güncel alış fiyatı 34,2336 TL olurken doların satış fiyatı ise 34,2390 TL oldu.

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 16 Ekim Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne?

STERLİN NE KADAR?

Sterlin alış fiyatı 44,2995 TL olurken, güncel Sterlin satış fiyatı 44,5216 TL olmuştur.

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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