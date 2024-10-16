Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 16 Ekim Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne?

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 16 Ekim 2024 Euro satış fiyatı merak ediliyor. Altın ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, iç ve dış piyasalar üzerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 16 Ekim 2024 Euro satış fiyatı! Detaylar haberimizdedir…

EURO NE KADAR?

Euro alış fiyatı 37,2880 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 37,2982 TL olmuştur.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güncel alış fiyatı 34,2336 TL olurken doların satış fiyatı ise 34,2390 TL oldu.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin alış fiyatı 44,2995 TL olurken, güncel Sterlin satış fiyatı 44,5216 TL olmuştur.

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