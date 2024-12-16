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Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 16 Aralık Euro mu, döviz kurunda son durum ne?

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 16 Aralık Euro mu, döviz kurunda son durum ne?
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Euro bugün ne kadar olduğu ve canlı döviz kuru araştırılırken Euro kaç TL merak ediliyor. Euro güncel kuru ne kadar olduğu ve Euro kaç TL? 16 Aralık 2024 Euro satış fiyatı merak ediliyor. Vatandaşlar, döviz kurlarındaki anlık değişimleri yakından takip ederken, kurlarda bugünkü hareketlilik de dikkat çekiyor. Peki, Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 16 Aralık 2024 Euro satış fiyatı!

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 16 Aralık 2024 Euro satış fiyatı merak ediliyor. Altın ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, iç ve dış piyasalar üzerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 16 Aralık 2024 Euro satış fiyatı! Detaylar haberimizdedir…

DOLAR KAÇ TL?

Dolar güncel alış fiyatı 34,9601 TL olurken doların satış fiyatı ise 34,9662 TL oldu.

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 16 Aralık Euro mu, döviz kurunda son durum ne?

EURO KAÇ TL OLDU?

Bugün 16 Aralık 2024 güncel Euro alış fiyatı 36,7722 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 36,7851 TL olmuştur.

STERLİN NE KADAR?

Bugün 16 Aralık 2024 güncel Sterlin alış fiyatı 44,1428 TL olurken, güncel Sterlin satış fiyatı 44,3641 TL olmuştur.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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