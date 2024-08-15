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Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 15 Ağustos canlı döviz kuru! Dolar ne kadar oldu?

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15 Ağustos tarihinde dolar, euro ve altın fiyatları merak konusu oldu. Yeni ekonomi yönetiminin ilk faiz kararında sert bir artış yapması, döviz kurlarının canlı takibini önemli hale getirdi. Dolar, euro ve altın ne kadar oldu soruları vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Güncel döviz kurlarının detayları haberimizde...

Dolar ne kadar ve bir dolar kaç TL, ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 15 Ağustos dolar ne kadar oldu, ve döviz kuru canlı takip konuları araştırılıyor. Yeni ekonomi yönetimi ilk faiz kararında sert bir artış yaptı. Dolar ne kadar, kaç TL olduğu merak ediliyor. Faiz kararı sonrası dolar, altın ve Euro ne kadar oldu 2024? sorularına yanıt aranıyor. 15 Ağustos dolar ne kadar oldu, kaç TL? Dolar, Altın ve Euro ne kadar 2024? Detaylar haberimizdedir…

DOLAR KAÇ TL?

Bugün 15 Ağustos 2024 tarihinde güncel ABD Doları kuru 33,6461 Türk lirası olarak belirlendi.

EURO KAÇ TL?

Bugün 15 Ağustos 2024 tarihinde güncel SEURO kuru 36,9250 Türk lirası olarak belirlendi.

STERLİN NE KADAR?

Bugün 15 Ağustos 2024 tarihinde güncel İngiliz Sterlini kuru 43,2388 Türk lirası olarak belirlendi.

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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