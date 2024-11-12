Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 12 Kasım Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne?

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 12 Kasım 2024 Euro satış fiyatı merak ediliyor. Altın ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, iç ve dış piyasalar üzerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 12 Kasım 2024 Euro satış fiyatı! Detaylar haberimizdedir…

EURO NE KADAR?

1 Dolar güncel alış fiyatı 34,3816 TL olurken doların satış fiyatı ise 34,3858 TL oldu.

DOLAR NE KADAR?

Bugün 12 Kasım 2024 güncel Euro alış fiyatı 36,4988 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 36,5091 TL olmuştur.

STERLİN NE KADAR?

Bugün 12 Kasım 2024 güncel Sterlin alış fiyatı 43,9207 TL olurken, güncel Sterlin satış fiyatı 44,1408 TL olmuştur.

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