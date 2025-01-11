Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 11 Ocak Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne?

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 11 Ocak 2025 Euro satış fiyatı merak ediliyor. Altın ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, iç ve dış piyasalar üzerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 11 Ocak 2025 Euro satış fiyatı! Detaylar haberimizdedir…

DOLAR KAÇ TL?

Dolar güncel alış fiyatı 35,3944 TL olurken doların satış fiyatı ise 35,4136 TL oldu.

EURO KAÇ TL OLDU?

Bugün 11 Ocak 2025 güncel Euro alış fiyatı 36,2886 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 36,3201 TL olmuştur.

STERLİN NE KADAR?

Bugün 11 Ocak 2025 güncel Sterlin alış fiyatı 42,7344 TL olurken, güncel Sterlin satış fiyatı 42,9486 TL olmuştur.