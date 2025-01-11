Üye Girişi
Haberler
Trump, göreve başlar başlamaz yapacağı ilk işi açıkladı

Trump, göreve başlar başlamaz yapacağı ilk işi açıkladı
Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson Putin'e hakaret etti

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan Putin'e ağır hakaretler
ABD'deki orman yangınları sırasında ateş hortumu oluştu

ABD'den endişelendiren görüntü! Ateş hortumu böyle görüntülendi
Eskişehir'de 'ilçe müftüsü 12 yaşındaki öğrencisini taciz etti' iddiası

İlçe müftüsü 12 yaşındaki öğrencisini taciz etti

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 11 Ocak Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne?

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 11 Ocak Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Euro bugün ne kadar olduğu ve canlı döviz kuru araştırılırken Euro kaç TL merak ediliyor. Euro güncel kuru ne kadar olduğu ve Euro kaç TL? 11 Ocak 2025 Euro satış fiyatı merak ediliyor. Vatandaşlar, döviz kurlarındaki anlık değişimleri yakından takip ederken, kurlarda bugünkü hareketlilik de dikkat çekiyor. Peki, Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 11 Ocak 2025 Euro satış fiyatı!

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 11 Ocak 2025 Euro satış fiyatı merak ediliyor. Altın ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, iç ve dış piyasalar üzerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 11 Ocak 2025 Euro satış fiyatı! Detaylar haberimizdedir…

DOLAR KAÇ TL?

Dolar güncel alış fiyatı 35,3944 TL olurken doların satış fiyatı ise 35,4136 TL oldu.

EURO KAÇ TL OLDU?

Bugün 11 Ocak 2025 güncel Euro alış fiyatı 36,2886 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 36,3201 TL olmuştur.

STERLİN NE KADAR?

Bugün 11 Ocak 2025 güncel Sterlin alış fiyatı 42,7344 TL olurken, güncel Sterlin satış fiyatı 42,9486 TL olmuştur.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
img

Yeni aşkıyla rekor kırdı!
img

Erden Timur'dan Fenerbahçelileri kızdıracak Ali Koç sözleri
img

İslam'da kadın-erkek tokalaşması haram mıdır?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erden Timur, Galatasaray'a başkan olacak mı? Canlı yayında açıkladı

Galatasaray'a başkan olacak mı? Canlı yayında açıkladı
Kadın Hentbol Takımı'na saldırı: Kadın sporcular darp edildi

Kadın sporcular darp edildi: Bakan'dan jet açıklama
Kanal İstanbul'un ilk köprüsü yükseliyor

Çılgın Proje Kanal İstanbul'da bir ilk yaşanıyor
'Şeriata uygun değil' diyerek avukatlığı bırakıp kendini peygamber ilan etti

Avukatlığı bırakıp kendini peygamber ilan etti
'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı

'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı
Bakan Fidan, YPG'ye sahip çıkan ülkeye resti çekti: Gelsinler de görelim

Amerika'nın kuyruğuna takılan ülkeye kameralar önünde ayar

Son Dakika Haberleri

"1 Milyon Mehmet" öldü mü? Mehmet Bucak kimdir, neden öldü, hastalığı nedir? NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2025 | Noter 12 Ocak Pazar günü açık mı, kapalı mı? MasterChef Kerem kimdir, kaç yaşında? Kerem Bilginer nereli, ne iş yapıyor? MasterChef Onur kimdir, kaç yaşında? Onur Üresin nereli, ne iş yapıyor? MASTERCHEF FİNAL TV8 CANLI İZLE! MasterChef final bölümü canlı yayın ve frekans bilgileri nedir? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 11 Ocak Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 11 Ocak İstanbul nöbetçi eczaneler… Beşiktaş-Bodrumspor maçı kaç kaç? Beşiktaş-Bodrumspor maç özeti! Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 11 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? CANLI ANLATIM | Beşiktaş-Bodrumspor maç özeti! Beşiktaş-Bodrumspor maçı canlı anlatım…
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.