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Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 10 Aralık Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne?

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 10 Aralık Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne?
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Euro bugün ne kadar olduğu ve canlı döviz kuru araştırılırken Euro kaç TL merak ediliyor. Euro güncel kuru ne kadar olduğu ve Euro kaç TL? 10 Aralık 2024 Euro satış fiyatı merak ediliyor. Peki, Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL?

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 10 Aralık 2024 Euro satış fiyatı merak ediliyor. Altın ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, iç ve dış piyasalar üzerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 10 Aralık 2024 Euro satış fiyatı! Detaylar haberimizdedir…

DOLAR NE KADAR?

Dolar güncel alış fiyatı 34,8418 TL olurken doların satış fiyatı ise 34,8447 TL oldu.

EURO NE KADAR?

10 Aralık 2024 güncel Euro alış fiyatı 36,8255 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 36,8451 TL olmuştur.

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 10 Aralık Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne?

KAPALI ÇARŞI DOLAR FİYATI NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı'da 34,8390 liradan alınan dolar 34,8410 liradan,

KAPALI ÇARŞI EURO FİYATI NE KADAR?

36,8270 liradan alınan euro ise 36,8290 liradan satılıyor.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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