Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 1 Ağustos güncel döviz kuru! Euro yükseliyor mu?

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 1 Ağustos 2024 Euro satış fiyatı merak ediliyor. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) dün akşam faiz indirimlerine yeşil ışık yakmasının ardından güçlenen risk iştahıyla pozitif seyir izliyor. 1 Ağustos 2024 Euro satış fiyatı araştırılıyor. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 1 Ağustos 2024 Euro satış fiyatı! Detaylar haberimizdedir…

EURO NE KADAR?

Euro ise 36,0260 liradan güne başladı.

DOLAR NE KADAR?

Dolar 33,1740 lira seviyesinden işlem görüyor.

STERLİN NE KADAR?

Bugün 01 Ağustos 2024 tarihinde güncel İngiliz Sterlini kuru 42,2800 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 11:13 güncel kuruna göre İngiliz Sterlini alış fiyatı 42,1743 TL ve satış fiyatı ise 42,1743 TL oldu.

YURT İÇİ PİYASALARDA DURUM

Yurt içinde dün düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 10.638,58 puandan tamamladı. Dolar/TL, dün yüzde 0,2 artışla 33,1421'den kapanırken, bugün bankalar arası piyasanın açılışında 33,1740 seviyesinden işlem gördü. Euro ise 36,0260 liradan güne başladı.

Analistler, bugün dünya genelinde imalat sanayi PMI verileri ile BoE'nin faiz kararı ve Avro Bölgesi'nde işsizlik verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.500 puanın destek, 10.800 ve 11.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.