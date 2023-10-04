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EURO kuru bugün ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro- Dolar ne kadar oldu? 4 Ekim 2023 Euro satış fiyatı!

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EURO NE KADAR?

Euro bugün, 28,93'ten işlem görüyor.

DOLAR NE KADAR?

Dün, yüzde 0,1 artışla günü 27,4857'den tamamlayan dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.25 itibarıyla yüzde 0,3 değer kazancıyla 27,56 seviyelerinde konumlandı.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL ise 33,35'ten satılıyor.

4 EKİM CANLI DÖVİZ KURU

Analistler, küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan verilerin iş gücü piyasasına dair güçlü duruşun sürdüğüne işaret etmesinin ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) sıkı para politikasını uzun bir süre devam ettireceğine ilişkin endişeleri artırmasıyla dolara olan talebin arttığını söyledi. Bugün ABD'de açıklanacak ADP tarım dışı istihdam verisinin döviz piyasalarının yönünün belirlenmesinde etkili olabileceğini aktaran analistler, Fed yetkililerinin açıklamalarının da takip edildiğini bildirdi.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Banka'nın faiz oranlarını "uzun süre" yüksek tutması gerektiğini belirterek, 2024'te bir faiz indirimi öngördüğünü dile getirdi. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise son derece güçlü bir iş gücü piyasası bağlamında kısa vadede enflasyonun düştüğünü aktararak, ABD ekonomisinin görünümü konusunda "çok iyimser" olduğunu ifade etti.

PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik PMI ve ABD'de ADP tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 108 seviyesinin direnç, 106'nın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

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