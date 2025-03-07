EURO KAÇ TL? 7 Mart Cuma dolar ne kadar? Merkez Bankası euro ve dolar kurunda son durum ne?

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmaları hem yatırımcılar hem de vatandaşlar için yakından takip edilmesi gereken bir konu haline getiriyor. Özellikle son dönemde, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerine yönelik attığı adımlar ve Merkez Bankasının enflasyon açıklamaları döviz kurlarında hareketliliğe neden oluyor. Peki, 7 Mart 2025 itibarıyla dolar kaç TL oldu, euro ne kadar? İşte, döviz piyasasında güncel durum…

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, saat 15:45 itibariyla yüzde 0,11 artışla 36,4429'dan işlem görüyor.

EURO KAÇ TL

EURO KAÇ TL OLDU?

Aynı şekilde Euro/TL yüzde 0,48 artarak 39,5453'ten işlem görüyor.

Sterlin ne kadar

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL ise yüzde 0,11 artarak 47,0557'den satılıyor.