EURO KAÇ TL? 7 Mart Cuma dolar ne kadar? Merkez Bankası euro ve dolar kurunda son durum ne?
Küresel piyasalardaki gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmaları doğrudan etkilemeye devam ediyor. ABD'nin ekonomi politikaları, merkez bankalarının faiz kararları ve uluslararası ticaret dengeleri, döviz fiyatlarında belirleyici faktörler arasında yer alıyor. Peki, Merkez Bankası dolar ve euro kuru bugün ne kadar? 1 dolar kaç TL? İşte, 7 Mart 2025 CANLI döviz fiyatları ve detaylar…
Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmaları hem yatırımcılar hem de vatandaşlar için yakından takip edilmesi gereken bir konu haline getiriyor. Özellikle son dönemde, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerine yönelik attığı adımlar ve Merkez Bankasının enflasyon açıklamaları döviz kurlarında hareketliliğe neden oluyor. Peki, 7 Mart 2025 itibarıyla dolar kaç TL oldu, euro ne kadar? İşte, döviz piyasasında güncel durum…
DOLAR KAÇ TL?
Dolar/TL, saat 15:45 itibariyla yüzde 0,11 artışla 36,4429'dan işlem görüyor.
EURO KAÇ TL OLDU?
Aynı şekilde Euro/TL yüzde 0,48 artarak 39,5453'ten işlem görüyor.
STERLİN NE KADAR?
Sterlin/TL ise yüzde 0,11 artarak 47,0557'den satılıyor.