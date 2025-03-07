ABD basını: Trump, İran'dan müzakere talebinde bulundu

Trump'tan beklenmeyen hamle! Mektup yazıp müzakere talebinde bulundu
Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni

Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni
Çatışmalar alevleniyor! 71 kişinin öldüğü Lazkiye'de esirleri böyle süründürdüler

71 kişiye mezar olan şehirden gelen son görüntüler dehşete düşürdü
Kamu davası açıldı! TÜSİAD başkanlarının hapsi isteniyor

Kamu davası açıldı! TÜSİAD başkanları hapis yatabilir

EURO KAÇ TL? 7 Mart Cuma dolar ne kadar? Merkez Bankası euro ve dolar kurunda son durum ne?

EURO KAÇ TL? 7 Mart Cuma dolar ne kadar? Merkez Bankası euro ve dolar kurunda son durum ne?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küresel piyasalardaki gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmaları doğrudan etkilemeye devam ediyor. ABD'nin ekonomi politikaları, merkez bankalarının faiz kararları ve uluslararası ticaret dengeleri, döviz fiyatlarında belirleyici faktörler arasında yer alıyor. Peki, Merkez Bankası dolar ve euro kuru bugün ne kadar? 1 dolar kaç TL? İşte, 7 Mart 2025 CANLI döviz fiyatları ve detaylar…

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmaları hem yatırımcılar hem de vatandaşlar için yakından takip edilmesi gereken bir konu haline getiriyor. Özellikle son dönemde, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerine yönelik attığı adımlar ve Merkez Bankasının enflasyon açıklamaları döviz kurlarında hareketliliğe neden oluyor. Peki, 7 Mart 2025 itibarıyla dolar kaç TL oldu, euro ne kadar? İşte, döviz piyasasında güncel durum…

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, saat 15:45 itibariyla yüzde 0,11 artışla 36,4429'dan işlem görüyor.

EURO KAÇ TL? 7 Mart Cuma dolar ne kadar? Merkez Bankası euro ve dolar kurunda son durum ne?EURO KAÇ TL

EURO KAÇ TL OLDU?

Aynı şekilde Euro/TL yüzde 0,48 artarak 39,5453'ten işlem görüyor.

EURO KAÇ TL? 7 Mart Cuma dolar ne kadar? Merkez Bankası euro ve dolar kurunda son durum ne?Sterlin ne kadar

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL ise yüzde 0,11 artarak 47,0557'den satılıyor.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
img

Sese koşan cemaat cami tuvaletinde gördükleri karşısında şoke oldu
img

Kocasını minibüsün arkasında metresiyle basan kadın çılgına döndü
img

Suriye'de tansiyon zirve yaptı, Türkiye'den ilk açıklama geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ultra-Ortodoks Yahudiler, mezar ziyareti için İsrail ordusu korumasında Lübnan'a girdi

Yüzlerce Yahudi ordu korumasında ülkeye girdi
Merkez bankasının aracı devrildi, paralar yola saçıldı! Halk kapmak için birbiriyle yarıştı

Merkez bankasının aracı devrildi, paralar yola saçıldı
Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi

Canlı yayında aldığı haber sonrası yüzü şekilden şekile girdi
Minibüste yaşayan adama kaçan 4 çocuk annesi kadının anlattıkları pes dedirtti

Minibüste yaşayan adama kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti
Süper Lig devinin stadyumunda korkutan görüntüler

Süper Lig devinin stadyumunda korkutan görüntüler
Kadın konuğundan Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan soru: Yaptırmadan yaşayamam, günah mı?

Kadın konuktan şaşırtan soru: Yaptırmadan yaşayamam, günah mı?

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.