EURO KAÇ TL, 1 Euro ne kadar? Euro kaç TL? 24 Temmuz 2023 Euro satış fiyatı!

Euro kaç TL, 1 Euro ne kadar ve Euro kaç TL, 24 Temmuz 2023 Euro satış fiyatı araştırılıyor. Sabah saatlerinde rekor kıran Euro ne kadar ve Euro kaç TL? 24 Temmuz 2023 Euro satış fiyatı merak ediliyor. Gün geçtikçe artan döviz kurunda Euro bugün rekor kırdı. Peki, Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 24 Temmuz 2023 Euro satış fiyatı!

Euro bugün rekor kırdı. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 24 Temmuz 2023 Euro satış fiyatı merak ediliyor. Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,8 üzerinde 26,96'dan tamamladı. Euro/TL yüzde 0,2 artışla rekora doğru gidiyor. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 24 Temmuz 2023 Euro satış fiyatı araştırılıyor. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 24 Temmuz 2023 Euro satış fiyatı! Detaylar haberimizdedir…

EURO NE KADAR?

Euro 29,88'den işlem görüyor.

1 EURO KAÇ TL?

Euro/TL 29,88'den satışta.

EURO KAÇ TL?

Euro 29,88 TL

24 TEMMUZ 2023 EURO SATIŞ FİYATI

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,8 üzerinde 26,96'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya ise yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışının hemen altında 26,95'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL 29,88'den, sterlin/TL ise 34,66'dan satılıyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL, haftaya yatay bir seyirle başlamasının ardından rekor seviyenin hemen altında 26,95 seviyelerinden işlem görüyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL ise 34,66'dan satılıyor.