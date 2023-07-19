EURO KAÇ TL, 1 Euro ne kadar? Euro kaç TL? 19 Temmuz 2023 Euro satış fiyatı!
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Euro 30,26 seviyelerinde seyrediyor.
1 Euro 30,26 TL
Euro 30,26 TL
19 Temmuz Euro satış fiyatı 30,26 TL
Dolar 26,95 seviyelindedir.
Altın 1711,81 yükselişe geçti.