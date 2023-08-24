Merkez Bankası'nın faizi yüzde 17,5'ten yüzde 25'e çıkarmasının ardından euro düşüyor mu, neden düşüyor soruları gündeme geliyor. Euro düşüyor mu, neden düşüyor? Euro'da son durum ne olacak? sorularına yanıt aranıyor. Faiz kararı açıklanmasının ardından dövizde son durum nedir merak ediliyor.

Euro düşüyor mu, neden düşüyor? Euro'da son durum ne olacak? soruları gündeme geliyor. Merkez Bankası ağustos ayına ilişkin Para Politikası Kurulu (PPK) kararını açıkladı. Piyasa beklentilerinin üzerinde bir hamleyle 750 baz puanlık bir artış yapan Merkez, faizi yüzde 17,5'ten yüzde 25'e çıkardı. Karar sonrası dövizde sert bir gerileme oldu. Euro düşüyor mu, neden düşüyor? Euro'da son durum ne olacak? Detaylar haberimizdedir…

EURO DÜŞÜYOR MU?

Merkez Bankası ağustos ayına ilişkin Para Politikası Kurulu (PPK) kararını açıkladı. Piyasa beklentilerinin üzerinde bir hamleyle 750 baz puanlık bir artış yapan Merkez, faizi yüzde 17,5'ten yüzde 25'e çıkardı. Karar sonrası dolarda sert bir gerileme oldu.

EURO NEDEN DÜŞÜYOR?

Karar öncesi 29,67 seviyesinde bulunan euro kararla birlikte 28,90'a kadar gerilerken, altının gram fiyatı ise 1.679'dan 1.639'a düştü.

EURO'DA SON DURUM NE OLACAK?

Saat 14.50 itibarıyla dolar 26,71'den, euro 29,02'den, altının gram fiyatı ise 1.650 liradan işlem görüyor.