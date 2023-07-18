Euro/Dolar/Altın rekor kırıyor. Euro/Dolar/Altın ne kadar ve 18 Temmuz Güncel döviz fiyatları gündeme geliyor. Dolar, Euro, Altın ne kadar ve Kapalı çarşı dolar, euro, altın ne kadar, kaç TL olduğu merak ediliyor. Euro/Dolar/Altın rekor fiyat! Euro/Dolar/Altın ne kadar? 18 Temmuz Güncel döviz fiyatları! araştırılıyor. Peki, Euro/Dolar/Altın rekor fiyat! Euro/Dolar/Altın ne kadar? 18 Temmuz Güncel döviz fiyatları!

Yurt içi piyasaların odağı perşembe günü açıklanacak faiz kararına çevrilirken; gram altın, dolar/TL ve euro/TL yeni rekor seviyelere ulaştı. Euro/Dolar/Altın rekor fiyat! Euro/Dolar/Altın ne kadar? 18 Temmuz Güncel döviz fiyatları gündeme geliyor. Perşembe günü açıklanacak faiz kararı öncesi döviz kurları ve değerli metallerde süren yükseliş hareketi ise yeni rekorları da beraberinde getirdi. Euro/Dolar/Altın rekor fiyat! Euro/Dolar/Altın ne kadar? 18 Temmuz Güncel döviz fiyatları! Detaylar haberimizdedir…

EURO/DOLAR/ALTIN REKOR FİYAT

Yurt içi piyasaların odağı perşembe günü açıklanacak faiz kararına çevrilirken; gram altın, dolar/TL ve euro/TL yeni rekor seviyelere ulaştı. Dolar 26.87, euro 30.30, gram altın ise 1.683 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Euro 30.30

DOLAR NE KADAR?

Dolar 26.87

ALTIN NE KADAR?

Gram altın 1.683 liradan işlem görüyor.

18 TEMMUZ GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI

Perşembe günü açıklanacak faiz kararı öncesi döviz kurları ve değerli metallerde süren yükseliş hareketi ise yeni rekorları da beraberinde getirdi. Buna göre dolar kuru 26,87 TL'ye, euro kuru 30,30 TL'ye, gram altın ise 1.683 TL'ye kadar yükseldi.