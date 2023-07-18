Dolar ve Euro'daki hareketlilik devam ediyor. Yeni hazine yönetimi kararları sonrası ek vergiler ve dövizdeki artış durmazken Euro bugün rekor tazeledi. Peki, Euro 30 mu oldu? Euro kur bugün ne kadar 18 Temmuz 2023? 1 Euro kaç TL? Euro en yüksek kaçı gördü 2023? İşte detaylar…

Euronun bugünkü alış ve satış kuru rekor tazeledi. Bugüne 26,35 TL'den başlayan dolar ve 29,66 TL'den başlayan Euro rekor kırmaya devam ediyor. Her iki kurda da yükseliş hızlandı. Peki, Euro 30 mu oldu? Euro kur bugün ne kadar 18 Temmuz 2023? 1 Euro kaç TL? Euro en yüksek kaçı gördü 2023? İşte detaylar…

EURO 30 MU OLDU?

18 Temmuz 2023 tarihi itibariyle dövizde artış başladı. Güne 26,35 TL'den başlayan Euro şu anda (18 Temmuz 2023) 30 oldu. 1 Euro 30,28 TL oldu.

EURO KUR BUGÜN NE KADAR 18 TEMMUZ 2023?

Bugüne 26,35 TL'den başlayan dolar ve 29,66 TL'den başlayan Euro rekor kırmaya devam ediyor. 1 Euro 30,28 TL oldu.