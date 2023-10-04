EURO 2032 Türkiye'de mi olacak? Türkiye'de Avrupa Futbol Şampiyonası oynanacak mı? UEFA gelişmeleri açıkladı

UEFA, Türkiye ve İtalya'nın EURO 2032'yi ortaklaşa düzenleme başvurusu hakkında EURO 2032 Türkiye'de mi olacak? Türkiye'de Avrupa Futbol Şampiyonası oynanacak mı? sorularının yanıtı sık sık merak ediliyor. Türkiye'de UEFA heyecanını yaşamak isteyen futbolseverlere sevindirici bir haber geldi. İşte, detaylar...

UEFA, EURO 2028'in İngiltere, İskoçya, Galler ve İrlanda'nın ev sahipliğinde düzenleneceğini bildirdi. Konunun ardından Türkiye'de UEFA'nın oynanıp oynanmayacağı merak edilen konular arasında yer aldı. EURO 2032 Türkiye'de mi olacak? Türkiye'de Avrupa Futbol Şampiyonası oynanacak mı?

EURO 2032 TÜRKİYE'DE Mİ OLACAK?

İtalya, sadece EURO 2032 için teklif verirken Türkiye, EURO 2028 ve EURO 2032'e ev sahipliği yapmak için teklif yapmıştı. UEFA, EURO 2032'yi Türkiye ve İtalya'nın ortak düzenleme başvurusunu kabul etti. UEFA İcra Kurulu, 10 Ekim'de turnuvayı düzenleyecek ülkeyle ilgili kararını açıklayacak.

2028'İN NEREDE DÜZENLENECEĞİ DUYURULDU

UEFA, EURO 2028'in ise İngiltere, İskoçya, Galler ve İrlanda'nın ev sahipliğinde düzenleneceğini duyurdu. Türkiye ve İtalya'nın EURO 2032'yi düzenlemek için yaptığı ortaklık başvurusu UEFA tarafından kabul edildi. UEFA, 10 Ekim'de turnuvayı düzenleyecek ülkeyi açıklayacak.

UEFA İcra Kurulu, 10 Ekim'de turnuvayı düzenleyecek ülkenin hangisi olacağına dair kararını açıklayacak. Öte yandan, Türkiye, hem EURO 2028 hem de EURO 2032'ye ev sahipliği yapmak için teklif vermişti, ancak EURO 2028'in ev sahipliği İngiltere ve diğer üç ülkeye verildi.

UEFA 2028 NEREDE OYNANACAK?

UEFA yaptığı açıklamada EURO 2028'in ev sahipliğini ise İngiltere, İskoçya, Galler ve İrlanda'nın yapacağını duyurdu.