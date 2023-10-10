UEFA, Türkiye ve İtalya'nın EURO 2032'yi ortaklaşa düzenleme başvurusu hakkında EURO 2032 Türkiye'de mi olacak? Türkiye'de Avrupa Futbol Şampiyonası oynanacak mı? sorularının yanıtı sık sık merak ediliyor. Türkiye'de UEFA heyecanını yaşamak isteyen futbolseverlere sevindirici bir haber geldi. İşte, detaylar...

EURO 2032 Türkiye'de mi olacak? En yakın EURO 2032 ne zaman? Türkiye'de Avrupa Futbol Şampiyonası oynanacak mı? UEFA gelişmeleri açıkladı

UEFA, EURO 2028'in İngiltere, İskoçya, Galler ve İrlanda'nın ev sahipliğinde düzenleneceğini bildirdi. Konunun ardından Türkiye'de UEFA'nın oynanıp oynanmayacağı merak edilen konular arasında yer aldı. EURO 2032 Türkiye'de mi olacak? Türkiye'de Avrupa Futbol Şampiyonası oynanacak mı?

EURO 2032 TÜRKİYE'DE Mİ OLACAK?

UEFA, Euro 2032'nin ev sahibini resmen açıklandı. Türkiye ve İtalya ortaklığı, Euro 2032'nin ev sahibi oldu. Euro 2032'nin ev sahipliğini Türkiye ve İtalya ortaklığı yapacak.

İKİ ÜLKEDE 5'ER ŞEHİRDE OYNANACAK

Euro 2032 Türkiye ve İtalya'daki toplam 10 şehirde yapılacak. İki ülke tek adaylık için hazırladığı dosyalarda 10'ar şehir seçmişti. İki ülke federasyonları maçların ülkelerinde oynanacağı 5 şehir belirleyecek.

7 KERE ADAY OLDUK

Ülkemiz, daha önce 7 kez Avrupa Şampiyonasına aday olmuş ancak ev sahipliği hakkını elde edememişti. Türkiye, 2032 yılında İtalya ile birlikte Avrupa futbolunun en büyük organizasyonunu düzenleyecek.

ELÇİMİZ VOLKAN DEMİREL

Türkiye-İtalya adaylık sunumunda TFF'yi sahnede Başkan Mehmet Büyükekşi, Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve Türkiye'nin EURO 2032 adaylığındaki futbol elçisi olan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel temsil etti.

2028'DEN ÇEKİLDİK

EURO 2032'yi İtalya ile birlikte düzenleme kararı olan Türkiye, EURO 2028 adaylığından çekildi. TFF, EURO 2032 adaylık başvurusunun kabul edilmesi durumunda EURO 2028 adaylığından çekileceğini daha önceden duyurmuştu.

AÇILIŞ İLE FİNAL PAYLAŞILACAK

EURO 2032 ev sahipliği için en merak edilen konu ise açılış ve final maçlarının hangi ülkede oynanacağı. İki ülkenin de final maçı için talepte bulunması bekleniyor. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi konuyla ilgili, "Final için 80 bin kapasitenin üzerinde stat şartı var. 2026'nın sonuna kadar bunu önce kim sağlarsa, o finali alacak. İki taraf da sağlarsa belki o zaman kura olabilir. Gönül ister ki final maçını İstanbul'da yapalım" demişti.

2028'İN NEREDE DÜZENLENECEĞİ DUYURULDU

UEFA, EURO 2028'in ise İngiltere, İskoçya, Galler ve İrlanda'nın ev sahipliğinde düzenleneceğini duyurdu. Türkiye ve İtalya'nın EURO 2032'yi düzenlemek için yaptığı ortaklık başvurusu UEFA tarafından kabul edildi. UEFA, 10 Ekim'de turnuvayı düzenleyecek ülkeyi açıklayacak.

UEFA İcra Kurulu, 10 Ekim'de turnuvayı düzenleyecek ülkenin hangisi olacağına dair kararını açıklayacak. Öte yandan, Türkiye, hem EURO 2028 hem de EURO 2032'ye ev sahipliği yapmak için teklif vermişti, ancak EURO 2028'in ev sahipliği İngiltere ve diğer üç ülkeye verildi.

UEFA 2028 NEREDE OYNANACAK?

UEFA yaptığı açıklamada EURO 2028'in ev sahipliğini ise İngiltere, İskoçya, Galler ve İrlanda'nın yapacağını duyurdu.