UEFA, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2032) ev sahipliği hakkının Türkiye ve İtalya tarafından birlikte üstlenildiğini resmi olarak duyurdu. Peki, EURO 2032 stadları listesi! Türkiye'nin düzenleyeceği EURO 2032 şehirleri hangileri? İşte detaylar…

UEFA Yönetim Kurulu toplantısının Nyon'daki merkezinde alındı ve ardından düzenlenen bir törenle resmiyet kazandı. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, yönetim kurulu toplantısının hemen ardından gerçekleştirilen bu özel törende bir araya gelerek, Euro 2032'nin iki ülkenin ortaklığına verilmesini kamuoyuna duyurdular. Peki, EURO 2032 stadları listesi! Türkiye'nin düzenleyeceği EURO 2032 şehirleri hangileri? İşte detaylar…

EURO 2032 STADLARI LİSTESİ

EURO 2032 Türkiye ve İtalya'daki toplam 10 şehirde düzenlenecek.

İki ülke tek adaylık için hazırladığı dosyalarda 10'ar şehir seçmişti. İki ülke federasyonları yapacakları toplantıların ardından maçların ülkelerinde oynanacağı 5'er şehri belirleyecek. İki ülkeden toplam 20 aday stadın 10'u, UEFA tarafından 2026 Ekim'e kadar açıklanacak.

TÜRKİYE'NİN DÜZENLEYECEĞİ EURO 2032 ŞEHİRLERİ HANGİLERİ?

Her iki ülkede de aynı sayıda grup, son 16 turu, çeyrek ve yarı final maçı oynanacak. UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, "Ev sahibi şehirlerin belirlemesi için aceleye gerek yok. Üç sene içerisinde yapılacak görüşmelerle açılış, kapanış, grup maçları ve finaller nerede oynanacak, bunlar netleşir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

AÇILIŞ VE FİNAL MAÇLARI PAYLAŞILACAK

EURO 2032 ev sahipliği için en merak edilen konuların başında ise açılış ve final maçlarının hangi ülkede oynanacağı konusu geliyor.

İki ülkenin de final maçı için talepte bulunması bekleniyor. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Final için 80 bin kapasitenin üzerinde stat şartı var. 2026'nın sonuna kadar bunu önce kim sağlarsa, o finali alacak. İki taraf da sağlarsa belki o zaman kura olabilir. Gönül ister ki final maçını İstanbul'da yapalım." ifadelerini kullanmıştı.

Henüz şehirler ve stadlar kesinleşmezken İstanbul, Eskişehir ve Bursa gibi büyükşehirlerin listede olabileceği tahmin ediliyor.