EURO 2032 Türkiye'de nerede oynanacak? EURO 2032 TÜRKİYE STADYUMLARI!

Futbolseverlerin merakla beklediği EURO 2032'nin hangi ülkede düzenleneceği merak konusu oldu. EURO 2032'nin ev sahibi ülkesi hakkında detaylar araştırılmaktadır. Peki, EURO 2032 nerede oynanacak? EURO 2032 hangi ülkede? İşte detaylar...

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EURO 2032 NEREDE OYNANACAK?

2032 Avrupa Futbol Şampiyonası (EUR 2032) ev sahipliğine ortak aday olan Türkiye ve İtalyan Futbol Federasyonu heyetleri, UEFA Yönetim Kuruluna sunumlarını gerçekleştirdi. İki ekibin de yaptığı sunum UEFA tarafından onaylandı EURO 2032'nin ev sahipliği Türkiye ve İtalya'ya verildi.

EURO 2032 TÜRKİYE'DE HANGİ ŞEHİRDE GERÇEKLEŞECEK?

EURO 2032 Türkiye ve İtalya'daki toplam 10 şehirde düzenlenecek. İki ülke tek adaylık için hazırladığı dosyalarda 10'ar şehir seçmişti. İki ülke federasyonları maçların ülkelerinde oynanacağı 5'er şehir belirleyecek.