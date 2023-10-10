2032 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliğine ortak aday olan Türkiye ve İtalya'nın tanıtım videosu çekildi. İki ekipte UEFA Yönetim Kuruluna sunumları yapılmasının ardından UEFA tarafından onaylandı. Peki, EURO 2032 adaylık tanıtım videosu nerede çekildi?

Euro 2032 adaylık tanıtım videosu nerede çekildi ve EURO 2032 adaylık tanıtımı full izlemek isteyenler sık sık araştırıyor. UEFA, Euro 2032'nin ev sahibini resmen açıklandı. Türkiye ve İtalya ortaklığı, Euro 2032'nin ev sahibi oldu. EURO 2032 adaylık tanıtım videosu nerede çekildi? Detaylar haberimizdedir…

EURO 2032 ADAYLIK TANITIM VİDEOSU NEREDE ÇEKİLDİ?

Euro 2032 adaylık videosu beIN SPORTS Türkiye "X" hesabında bulabilirsiniz. Bununla birlikte, Euro 2032 Türkiye ve İtalya'daki toplam 10 şehirde yapılacak. İki ülke tek adaylık için hazırladığı dosyalarda 10'ar şehir seçmişti. İki ülke federasyonları maçların ülkelerinde oynanacağı 5 şehir belirleyecek.

ELÇİMİZ VOLKAN DEMİREL

Türkiye-İtalya adaylık sunumunda TFF'yi sahnede Başkan Mehmet Büyükekşi, Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve Türkiye'nin EURO 2032 adaylığındaki futbol elçisi olan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel temsil etti.